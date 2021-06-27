«Что происходит, кто знает?»: Машина ДПС улетала от двух иномарок

В приморском паблике dps_vl автор поста опубликовал видео, просмотрев которое многие не смогли найти ответ, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, по трассе мчатся три автомобиля, впереди колонны - машина ДПС. Сложилось впечатление, что именно за ней гнались еще два авто. Водитель за рулем машины ДПС пересек сплошную линию и, проехав еще какое-то расстояние, остановился. Все то же самое повторили те, кто двигался за машиной людей в пагонах. Однако, автор видео, в поле регистратора которого попала ситуация на дороге, улетел в кювет. И лишь потому, что ехав, никого не трогая, его обогнали и грубо подрезали. Как раз одна из машин, что летела за авто ДПС.

Авария на трассе. Приморцы задались вопросом, что произошло. Многие так и не смогли найти ответ на свой вопрос.

«Пострадали невиновные!».

«Перестроились через сплошную».

«Видимо у ДПС угнали служебную машину и они догоняли свою машину на гражданских. Которые остановили на дороге».

«Едешь никому не мешаешь а тут на тебе».

«Чё за беспредел на дороге, и во главе экипаж ДПС».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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