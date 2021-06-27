«Что происходит, кто знает?»: Машина ДПС улетала от двух иномарок
В приморском паблике dps_vl автор поста опубликовал видео, просмотрев которое многие не смогли найти ответ, сообщают «Вести:Приморье».
Так, на кадрах видно, по трассе мчатся три автомобиля, впереди колонны - машина ДПС. Сложилось впечатление, что именно за ней гнались еще два авто. Водитель за рулем машины ДПС пересек сплошную линию и, проехав еще какое-то расстояние, остановился. Все то же самое повторили те, кто двигался за машиной людей в пагонах. Однако, автор видео, в поле регистратора которого попала ситуация на дороге, улетел в кювет. И лишь потому, что ехав, никого не трогая, его обогнали и грубо подрезали. Как раз одна из машин, что летела за авто ДПС.
Авария на трассе. Приморцы задались вопросом, что произошло. Многие так и не смогли найти ответ на свой вопрос.
«Пострадали невиновные!».
«Перестроились через сплошную».
«Видимо у ДПС угнали служебную машину и они догоняли свою машину на гражданских. Которые остановили на дороге».
«Едешь никому не мешаешь а тут на тебе».
«Чё за беспредел на дороге, и во главе экипаж ДПС».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.