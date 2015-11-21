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Очень приметная машина попала в ДТП на трассе

Очень приметная машина попала в ДТП на трассе

В Приморье на трассе Находка-Партизанск произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

В ДТП попали водители двух автомобилей - грузовика и седана. На кадрах видео, опубликованных в паблике dps_vl, видно, машины стались лежать по разные стороны дороги. Грузовик улетел в кювет и перевернулся на бок.

На место столкновения прибыли скорая помощь и сотрудники ДПС.

Детали аварии уточняются.

«Опять Приус».

«Очень приметная машина».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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