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Очень приметная машина попала в ДТП на трассе
В Приморье на трассе Находка-Партизанск произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».
В ДТП попали водители двух автомобилей - грузовика и седана. На кадрах видео, опубликованных в паблике dps_vl, видно, машины стались лежать по разные стороны дороги. Грузовик улетел в кювет и перевернулся на бок.
На место столкновения прибыли скорая помощь и сотрудники ДПС.
Детали аварии уточняются.
«Опять Приус».
«Очень приметная машина».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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