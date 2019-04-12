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«Ищите пути объезда»: грузовик перекрыл дорогу после столкновения в ДТП

«Ищите пути объезда»: грузовик перекрыл дорогу после столкновения в ДТП

Во Владивостоке на улице Нейбута столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Авария произошла в районе одного из супермаркетов, недалеко от рынка, где очень часто припарковано большое количество автомобилей. Грузовик после столкновения перекрыл одну из полос движения, по направлению в центр города.

Скорее всего, водитель грузовика после выгрузки товара, решил выехать на главную дорогу.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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