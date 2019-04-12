Сегодня, 16:03
«Ищите пути объезда»: грузовик перекрыл дорогу после столкновения в ДТП
Во Владивостоке на улице Нейбута столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».
Авария произошла в районе одного из супермаркетов, недалеко от рынка, где очень часто припарковано большое количество автомобилей. Грузовик после столкновения перекрыл одну из полос движения, по направлению в центр города.
Скорее всего, водитель грузовика после выгрузки товара, решил выехать на главную дорогу.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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