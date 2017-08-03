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Серьезное ДТП с большегрузом произошло в районе Фетисов-Арены

Серьезное ДТП с большегрузом произошло в районе Фетисов-Арены

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке, в районе Фетисов-Арены, произошла авария, в которой пострадали большегруз и муниципальное имущество, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы отмечают, водитель фуры не справился с управлением.  Фура завалилась на бок. При этом автомобиль наехал на леера. На место происшествия прибыл пожарный расчет.

Также очевидцы поясняют, у фуры взорвалось колесо.

Детали аварии уточняются.

«Главное чтоб жив был! А так то даже снега ещё нет...», «Колесо взорвалось», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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