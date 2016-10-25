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«Это серьезно»: Фура улетела с трассы в районе Фетисов Арены
Серьезное ДТП произошло на трассе в районе Фетисов Арены, сообщают «Вести:Приморье».
«Фура ушла с трассы, лежит на остановке Спутник (со стороны Фетисов-Арены)», пишет автор поста в одном из приморских пабликов.
В комментариях выдвинули разные версии. Одни говорят, авария произошла из-за превышения водителем скоростного режима. Другие предполагают, скользкая дорога стала виной вылета с дороги.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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