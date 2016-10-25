Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:46

«Это серьезно»: Фура улетела с трассы в районе Фетисов Арены

«Это серьезно»: Фура улетела с трассы в районе Фетисов Арены

Источник фото: скрин видео dps.control

Серьезное ДТП произошло на трассе в районе Фетисов Арены, сообщают «Вести:Приморье».

«Фура ушла с трассы, лежит на остановке Спутник (со стороны Фетисов-Арены)», пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях выдвинули разные версии. Одни говорят, авария произошла из-за превышения водителем скоростного режима. Другие предполагают, скользкая дорога стала виной вылета с дороги.

Детали аварии уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме