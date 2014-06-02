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«Зажал маленькую»: ДТП на трассе создало пробку
На трассе произошло ДТП. В аварии столкнулись универсал и длинномер, сообщают «Вести:Приморье».
Автор видео, опубликованного в одном из приморских пабликов, отмечает, авария произошла недалеко от Фетисов Арены. Мужчина предполагает, универсал решил уйти в левый ряд, но длинномер не заметил. На кадрах видно, универсал развернуло поперек одной из полос.
Движение по трассе на данном участке замедленно. Создается пробка.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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