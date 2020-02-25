ДТП в районе Седанки может спровоцировать пробку

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, что на трассе столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Судя по кадрам, можно предположить, универсал не выдержал дистанцию и влетел во впередиидущую малолитражку. Другие участники движения сбрасывают скорость, объезжая участок, где произошла авария.

Детали аварии уточняются.

видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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