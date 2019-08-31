Огромная пробка на трассе: к месту ДТП примчались спецслужбы

Во Владивостоке в районе Фетисов арены произошло авария, сообщают «Вести:Приморье».

По свидетельству очевидцев, из-за ДТП собирается пробка по направлению из Владивостока. Один из автомобилей получил сильные повреждения. На место происшествия прибыли скорая и пожарные.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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