Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:34

Взлетел раньше, чем доехал до аэропорта: ДТП на трассе

Взлетел раньше, чем доехал до аэропорта: ДТП на трассе

Источник фото: скрин видео dpscontrol_125rus

На дороге, немного не доезжая Аэропорта, произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видео, опубликованном в одном из приморских пабликов, видно, столкнулись два автомобиля. Участниками аварии стали седан и внедорожник. Кто прав, кто виноват, установят специалисты. Но многие в таких случаях поясняют, сворее всего, кто-то из водителей не соблюдал скоростной режим.

Детали аварии уточняются.

«Аква на прямой пыталась взлететь?», «Очередной таксист», «Покажите крупным планом  таксиста. Из-за которого стоим в пробке», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме