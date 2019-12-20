Взлетел раньше, чем доехал до аэропорта: ДТП на трассе

На дороге, немного не доезжая Аэропорта, произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видео, опубликованном в одном из приморских пабликов, видно, столкнулись два автомобиля. Участниками аварии стали седан и внедорожник. Кто прав, кто виноват, установят специалисты. Но многие в таких случаях поясняют, сворее всего, кто-то из водителей не соблюдал скоростной режим.

Детали аварии уточняются.

«Аква на прямой пыталась взлететь?», «Очередной таксист», «Покажите крупным планом таксиста. Из-за которого стоим в пробке», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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