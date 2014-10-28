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Запрет для водителей: за парковку во дворе дома ждет штраф

Запрет для водителей: за парковку во дворе дома ждет штраф

Фото: владивосток.онлайн

Главная радость для жильцов многоквартирных домов - с 1 января 2020 года в России вступят в силу новые штрафы для водителей. Взыскания касаются владельцев коммерческого транспорта и автолюбителей, только что купивших машину, сообщает "Вести: Приморье".

С 1 января 2020 года ГИБДД официально наделят полномочиями штрафовать водителей "ГАЗелей", которые оставляют автомобили на ночь прямо во дворах, ведь такие машины, как правило, занимают сразу два парковочных места. Штраф за парковку коммерческого транспорта во дворе – от 1 до 5 тыс. рублей. Ограничение будет распространяться как на обычных водителей (физлиц), так и на организации. При этом для юрлиц введут повышенный штраф.

То же касается и каршеринговых машин. Теперь за занятые во дворе места собственники автомобиля будут получать такие же штрафы, как и обычные юридические лица. Такой шаг может поспособствовать появлению дополнительных свободных мест для парковки жильцов, отмечается на портале autostat.ru.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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