Штрафы ждут водителей: понятие "командир, только купил" исчезнет

С 1 января 2020 года ГИБДД официально имеют право штрафовать водителей за проезд по дорогам общего пользования без номеров. Само понятие "командир, только купил, ещё не поставил на учёт" исчезнет. И штрафы будут соответствующие, сообщает "Вести: Приморье".

Штраф за езду без номеров составит от 5 тыс. рублей до лишения прав. Срок ГИБДД и суд будут определять в зависимости от нарушения, которое совершено на автомобиле без регистрационных знаков, отмечает «Автостат».

Напомним, регистрировать машину с 1 января 2020 года тоже нужно будет по-новому. Получать регистрационные номера можно будет не только в ГИБДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]