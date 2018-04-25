Штрафы для таксистов будут увеличены

Правительство повысит штрафы для таксистов в 2 раза, сообщает «Вести: Приморье».

Минтранс РФ разработал поправки в Административный кодекс. Согласно новым поправкам, штрафы за нарушение Правил дорожного движения для водителей такси и автобусов вырастут в два раза, сообщается на портале официальной правовой информации.

Так, штраф за управление технически неисправным автомобилем вырастет с 500 до 1 тысячи рублей. От 1 до 2 тысяч придется выложить водителям такси за проезд на красный сигнал светофора. Также вырастет штраф за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, с 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, штраф за нанесение легкого вреда здоровью вырастет с 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее на портале правовой информации был размещен проект ужесточения наказания за превышение скорости, он вырастет в 6 раз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]