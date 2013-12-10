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«Болела, видимо»: елка на площади рассмешила и озадачила приморцев

«Болела, видимо»: елка на площади рассмешила и озадачила приморцев

Источник фото: artem.news.plus

В одном из приморских пабликов был опубликован пост, в котором жители поселка Заводской задаются вопросом, нужна ли к Новому году елка, которую устанавливают на площади. Действительно, если представить новогоднюю красавицу в виде живого организма, можно предположить, она переболела всеми известными болезнями, причем сразу.

«А ёлочка вам нравится? Новый год приходит в Заводской в виде вот такой странненькой, явно не первой свежести конструкции. Но ведь главное, что ёлка вообще будет», пишет автор поста в @artem.news.plus.

Жители поселка выразили негодование по поводу увиденного. Однако уже сегодня, стало известно, что елку демонтировали.

«Ну видят же что позор ,и продолжают устанавливать».

«Убожество».

«Как хорошо, а то в обед меня аж повело от такой красоты».

«Какой год, такая и елка».

«Болела, видимо».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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