«Печально и противно»: увиденным на площади в Уссурийске возмущены горожане

В одном из приморских пабликов появилось фото елочки, которую со старанием украшали местные жители в Северном районе Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в комментариях предложили найти отличия на фотографиях, которые были сделаны после установки и спустя один день. Оказалось, елка стала намного ниже. Кто-то решил, что новогоднюю красавицу нужно укоротить. Сломав верхушку зеленой красавице, хулиганы вызвали гнев горожан.

Многие отметили, что это чистой воды варварство. Неужели такие поступки стоят кому-то радости?

«Почему то я не удивлена. Наш народ не меняется».

«Люди дикари! Через неделю всю ёлку унесут».

«Как можно варварством и вандализмом нести себе домой для праздничного настроения».

«Как все печально и противно. А потом " город плохой, нет ничего, некуда пойти"».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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