«Нашествие» Lexus возмутило пациентов поликлиники

Во Владивостоке в районе поликлиники на улице Береговой горожане стали очевидцами ситуации, о которой решили рассказать в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».

Несколько владельцев автомобилей припарковали свои машины прямо перед входом в медицинское учреждение. Эта ситуация с парковкой возмутила горожан. Многие написали, пройти в поликлинику трудно. Приходится протискиваться или обходить.

Кстати, жители района также отметили, стоят дорогие машины бизнес-класса с «интересными» номерами.

«Вы, когда машины ставите, задумайтесь, как люди будут вас обходить», «Ужасно обстоят дела с парковкой в данном районе (собственно как во многих других), но пока не было стройки храма, такого не допускали, как ехать на приём или медосмотр, так с ужасом думаю, где оставить авто», «А может они в поликлинику приехали!», «Там когда легковушка встает, выскакивает охранник и выгоняет. А тут кишка тонка, даже место для инвалидов занято.», «Понятно что они встали как единоличники. Но в поликлиннике есть охранник, который гоняет от входа таких паркунов, один из этих лексусов там стоит регулярно, подумайте почему его охранник не выгнал. Второй момент, приезжая в поликлинику, поставить машину нереально не только в районе Береговой, но и в округе, там регулярно запарковано все в 2 ряда потому, что там встают все кому не лень, работники офисов, магазинов, минимум треть машин это военные с части, которая чуть дальше поликлиники. Помимо прочего, сотрудники ГИБДД там регулярно с друзьями эвакуаторщиками поживиться приезжают. Ну и, конечно же, строительство этого "кому-то нужного" храма ооочень важно в том районе и очень интересно чем мотивировались, когда согласовывали место под стройку, вместо парковки, которая, к слову, там как раз и была. Центр очень сложный район в этом плане», «Интересно, а как этих людей родители воспитывали?! А думать о других людях не научили. Как противно! Какя наглость по жизни!», «Смотрю одни инвалиды стоят», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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