Новости Общество Видео Происшествия
Вчера, 17:34

«Это гениально»: В одном из дворов Владивостока зафиксирована 100% победа автомобилистов над пешеходами

«Это гениально»: В одном из дворов Владивостока зафиксирована 100% победа автомобилистов над пешеходами

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке в одном из двором среди многоэтажек по адресу проспект Столетия Владивостока, 137А граждане кардинально решили проблему с парковкой своих автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов опубликовано видео, которое снял с высоты нескольких этажей автор поста. Видно, что на тротуаре нанесена разметка. Для каждого автомобиля определено машиноместо. Причем с указанием цифрами. И, вероятно, никого не смущает факт того, что пешеходы остались без тротуара. Старики, дети, мамы с колясками остались «в стороне».

Мнения в комментариях разошлись. Одни выступили за такие парковки. Другие в ответ уверяют, пешеходы тоже должны ходить по тротуарам.

«Лучше так парковаться. За то проезд есть для спецтехники . А есть так паркуют на легковой что бы проехать зеркала складываешь. А если пожар», «А те, у кого авто, не люди? Им ставить машину где-то надо. Если власти не озаботились парковками, то приходится выкручиваться.», «Ну и что делать с этими директорами жизни?», «По крышам и капотам. Они вам помогают обувь не испачкать», «Машины куда ставить? Дом больше чем на 100 квартир. Вопрос к проэктировщикам, Почему не проектируют парковки??? Сейчас каждый второй житель имеет машину.», «Ну гаи вызовите и все, это сто пудов сами полосок себе нарисовали незаконно», «А вот если из окна или балкона на машину упадет что-нибудь случайно? Прищепка там или штукатурки кусок. Ведь будут бегать виноватых искать. А вообще есть СанПиН который напрямую запрещает так близко ставить машины. Но Роспотребнадзор пока другим занят, так что пишите заявление, может рассмотрят когда», «Всё понятно, что надо куда-то ставить машину, НО пешеходы не должны ходить по дороге, а дети в школу идут или с каляской встанут мамы, им начнут сигналить, так как они на дороге стоят🤔,что же пусть машины стоят на тротуаре, а пешеходы будут ходить по дороге? Я считаю ,что разметка не к месту, это тротуар.».

 

видео primorye_online

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментарии: 2

  1. Андрей от 16.11.2020 21:54
    Пусть себе в одно место бибикает, "бибикать" в населенном пункте можно только для предатвращения дтп. Мало что разметка хер пойми как,Андрей и пдд не шпрейхен... Кто им права выдал?
  2. Татьяна от 16.11.2020 21:49
    Знак 5.21. Жилая зона

    Территория, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.

    Особенности:
    В жилой зоне преимущество имеют пешеходы, движение которых разрешается не только по тротуарам, но и по проезжей части.

    В жилой зоне запрещается:
    а) движение со скоростью более 20 км/ч;
    б) сквозное движение;
    в) учебная езда;
    г) стоянка с работающим двигателем;
    д) стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. Эти требования распространяются на все дворовые территории (дворы, кварталы и т. п.).

    При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
    Поставить при въезде знак, и проблема решена.

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме