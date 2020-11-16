«Это гениально»: В одном из дворов Владивостока зафиксирована 100% победа автомобилистов над пешеходами

Во Владивостоке в одном из двором среди многоэтажек по адресу проспект Столетия Владивостока, 137А граждане кардинально решили проблему с парковкой своих автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов опубликовано видео, которое снял с высоты нескольких этажей автор поста. Видно, что на тротуаре нанесена разметка. Для каждого автомобиля определено машиноместо. Причем с указанием цифрами. И, вероятно, никого не смущает факт того, что пешеходы остались без тротуара. Старики, дети, мамы с колясками остались «в стороне».

Мнения в комментариях разошлись. Одни выступили за такие парковки. Другие в ответ уверяют, пешеходы тоже должны ходить по тротуарам.

«Лучше так парковаться. За то проезд есть для спецтехники . А есть так паркуют на легковой что бы проехать зеркала складываешь. А если пожар», «А те, у кого авто, не люди? Им ставить машину где-то надо. Если власти не озаботились парковками, то приходится выкручиваться.», «Ну и что делать с этими директорами жизни?», «По крышам и капотам. Они вам помогают обувь не испачкать», «Машины куда ставить? Дом больше чем на 100 квартир. Вопрос к проэктировщикам, Почему не проектируют парковки??? Сейчас каждый второй житель имеет машину.», «Ну гаи вызовите и все, это сто пудов сами полосок себе нарисовали незаконно», «А вот если из окна или балкона на машину упадет что-нибудь случайно? Прищепка там или штукатурки кусок. Ведь будут бегать виноватых искать. А вообще есть СанПиН который напрямую запрещает так близко ставить машины. Но Роспотребнадзор пока другим занят, так что пишите заявление, может рассмотрят когда», «Всё понятно, что надо куда-то ставить машину, НО пешеходы не должны ходить по дороге, а дети в школу идут или с каляской встанут мамы, им начнут сигналить, так как они на дороге стоят🤔,что же пусть машины стоят на тротуаре, а пешеходы будут ходить по дороге? Я считаю ,что разметка не к месту, это тротуар.».

видео primorye_online



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru