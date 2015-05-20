Плату за парковки могут отменить

Группа депутатов Госдумы нашла способ, которым можно обеспечить безопасность граждан в период пандемии. Они предлагают на это время отменить плату за уличные парковки. Ведь личный транспорт намного безопаснее общественного. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщают «Вести:Приморье».

Поправки предлагается внести в закон об организации дорожного движения в России. Именно этим законом устанавливается право субъектов на введение платных парковок, а также на определение мест, где власти субъектов могут запрещать организацию таких парковок. В этот закон депутаты предлагают добавить фразу: "Парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не может быть платной", пишет «РГ».

Как утверждает один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие граждане, ранее пользовавшиеся общественным транспортом, в целях сохранения своего здоровья пересели на личные автомобили. При этом они вынуждены размещать автомобили на платной парковке, что негативно сказывается на уровне их доходов. Учитывая, что пандемия имеет долговременный характер, проблема, связанная с необходимостью использования платных парковок в условиях снижения доходов, будет только усугубляться.

Надо сказать, что в Европе в связи с пандемией уже давно отменили плату за парковки. Сколько общественный транспорт ни обрабатывай всеми возможными противовирусными средствами, сколько в него очистительных систем ни устанавливай, он все равно не в состоянии защитить людей от контактов друг с другом. А тем более, в часы пик. В это время никакая санитарная дистанция не поможет - пространства для нее не хватает.

Напомним, что защитники платы за парковки аргументируют свою позицию тем, что это возможность сократить количество транспорта в городе, особенно - в его центре. Кроме того, это позволило добиться того, что всегда можно найти, где припарковаться. Отмена платы за парковки приведет к тому, что негде будет поставить машину.

Ранее отменить платные парковки предлагал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его словам, приоритет использования личного транспорта перед общественным в период эпидемии очевиден.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» рассказывали о 100% победе автомобилистов над пешеходами. Во Владивостоке в одном из двором среди многоэтажек по адресу проспект Столетия Владивостока, 137А граждане кардинально решили проблему с парковкой своих автомобилей. На тротуаре нанесена разметка. Для каждого автомобиля определено машиноместо. Причем с указанием цифрами. И, вероятно, никого не смущает факт того, что пешеходы остались без тротуара. Старики, дети, мамы с колясками остались «в стороне».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]