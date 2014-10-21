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В Уссурийске появился пешеходный переход «для трезвых»

В Уссурийске появился пешеходный переход «для трезвых»

Источник фото: pixabay.com / mark2_che

Об абсурдной ситуации, с которой приходится сталкиваться жителям Уссурийска, написали в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».

Жители города жалуются, новый пешеходный переход стал неудобным. И не понимают и задаются вопросом, чем думали дорожные рабочие, которые оставили яму, не закрыв ее плитой. Ведь это неминуемо приведет к травмам пешеходов. В числе которых и маленькие дети.

«Мы по нему не первый год ходим, старый переход был удобный , но кому то видать не понравился, теперь вот такой, креативный», «Да уж, нет слов...», «Перенесите этот переход поближе к травмпункту)», «Когда-нибудь в наш город придет порядок?», «А что будет когда снег выпадет?», «Не Некрасова ДТП случилось и на следующий день светофоры заработали. Видать и здесь кто-то должен шею сломать чтоб переход заработал», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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