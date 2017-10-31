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«Зебра» в никуда появилась на дороге в Приморье

«Зебра» в никуда появилась на дороге в Приморье

Источник фото: pixabay.com / artem.news.plus

В Артеме жители города обратили внимание на пешеходный переход, который ведет в никуда. Вернее, перейдя по нему, придется встать на газон, по которому, понимают многие, ходить нельзя, сообщают «Вести:Приморье».

Между Ульяновской, 3 и Фрунзе, 54 очень неудачно был организован пешеходный переход. С него попадаешь прямо на газон. С детскими колясками или инвалидам вообще не понятно, как здесь переходить. Сейчас на улице Ульяновской идёт ремонт дороги, будет ли перенесен переход?"

- пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях к посту граждане отметили, это действительно неудобно. И уточнили, что в городе достаточное количество таких мест, где не всегда понимаешь, как продолжить движение законопослушному гражданину. Однако есть и такие версии, которые говорят о том, что жители города надеются, там появится дорожка для пешеходов, где будет удобно ходить и детям, и взрослым, и тем более с колясками.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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