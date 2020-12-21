Автобусы с просроченной страховкой выходят в рейс в Приморье

В Артеме жители города обратили внимание на информацию, указанную в купленном билете на пассажирский автобус, сообщают «Вести:Приморье».

Так, пассажир указал дату окончания страховки. В билете значилось, действие страховки закончилось еще в октябре 20-го года.

Междугородние автобусы с автовокзала в Артёме ездят с просроченной страховкой. Что называется, приехали, пишет автор поста.

В комментариях паблика artem.news.plus отметили, скорее всего не изменили данные, а со страховкой у перевозчика должен быть порядок.

«Может в условия локдауна , происходит пролонгация?».

«Скорее всего просто в базе не изменили».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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