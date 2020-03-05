Срок «годности» автобусов будут определять по-новому

Полномочия по установлению срока эксплуатации автобусов предложено передать органам местного самоуправления, сообщают «Вести:Приморье».

Органы власти субъектов РФ и местного самоуправления предлагается наделить полномочиями по установлению срока эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозки по нерегулируемым тарифам. Соответствующий законопроект кабмина планируется рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

По оценке правительства, передача соответствующих полномочий местным властям позволит обязать перевозчиков обновить подвижной состав и тем самым повысить безопасность и качество предоставляемых услуг. Также автоперевозчиков предлагают обязать заранее сообщать заинтересованным органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов.

Помимо этого, проектом вносятся поправки, решающие проблему ведения реестра остановочных пунктов межрегиональных маршрутов, а также уточняются сроки, в течение которых перевозчик обязан приступить к перевозкам по установленному или изменённому межрегиональному маршруту.

Поправками также уточняются правила определения победителя конкурса на перевозки. Сейчас действующий порядок приводит к равенству баллов, присвоенных нескольким заявкам кандидатов, в результате определить победителя становится невозможным. В этой связи в законодательстве предлагается предусмотреть, что в таких случаях победителем будет признан тот участник, кто раньше подаст заявку на конкурс.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]