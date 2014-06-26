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«В шаге от трагедии»: Жители Владивостока напуганы увиденным в одном из районов города

«В шаге от трагедии»: Жители Владивостока напуганы увиденным в одном из районов города

Источник фото: pixabay.com

Жители Владивостока обратили внимание на качество надземных переходов в городе, сообщают «Вести:Приморье».

Так, переход на улице Луговой, который ведет к школе № 22, напугал горожанина, который отметил, детям страшно по нему переходить. Они или ноги переломают, или, не дай бог, случится трагедия, куда страшнее переломов.

Может покажете у себя ужасный переход на Луговой, к школе 22. Переломают же ноги

, пишет автор поста.

В комментариях отметили, увиденное действительно должно заинтересовать тех, кто отвечает за инфраструктуру города. И тем более, обратить внимание на то, что переход ведет в школе.

«Потом водители пешеходов матерят перебегавших дорогу в неположенном месте. А как там можно вообще ходить? Самой в прошлом году пришлось по нему переходить, мне, взрослому человеку было жутко, боялась, чтоб не улететь с этого перехода вниз».

«Пока трагедия не произойдёт».

«Это в то время когда думают строить вкад!».

«На Заре переход тоже в похожем состоянии, страшно там ходить».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

видео dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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