«В шаге от трагедии»: Жители Владивостока напуганы увиденным в одном из районов города
Жители Владивостока обратили внимание на качество надземных переходов в городе, сообщают «Вести:Приморье».
Так, переход на улице Луговой, который ведет к школе № 22, напугал горожанина, который отметил, детям страшно по нему переходить. Они или ноги переломают, или, не дай бог, случится трагедия, куда страшнее переломов.
, пишет автор поста.
В комментариях отметили, увиденное действительно должно заинтересовать тех, кто отвечает за инфраструктуру города. И тем более, обратить внимание на то, что переход ведет в школе.
«Потом водители пешеходов матерят перебегавших дорогу в неположенном месте. А как там можно вообще ходить? Самой в прошлом году пришлось по нему переходить, мне, взрослому человеку было жутко, боялась, чтоб не улететь с этого перехода вниз».
«Пока трагедия не произойдёт».
«Это в то время когда думают строить вкад!».
«На Заре переход тоже в похожем состоянии, страшно там ходить».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео dpscontrol_125rus
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