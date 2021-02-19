Дама на красном Porsche лишила граждан пешеходного перехода
Во Владивостоке женщина припарковала свой автомобиль, перекрыв пешеходный переход гражданам, сообщают «Вести:Приморье».
Так, жители города стали очевидцами очередной картины того, как водители, нарушая правила, паркуют свои автомобили. В этот раз внимание привлекла женщина и автомобиль Porsche Cayenne.
Многие не удивились такому и лишь отметили, что есть лица, считающие себя или всесильными, или просто наглыми, теми, кому нет дела до общих принципов и правил.
пишет автор поста в паблике dpscontrol.
«На порше так можно парковаться вообще-то».
«Давно пора регестрировать авто при условии наличия парковочного места. Купят свою шкарбонку, а где ее парковать - ??? ни кому не интересно».
«На порше же можно!».
«Таким *** где парковаться, они думают что мир создан только для них».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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