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Очередной хозяин жизни на Land Cruiser рассердил жителей Владивостока

Очередной хозяин жизни на Land Cruiser рассердил жителей Владивостока

Источник фото: pixabay.com / dps_vl

Во Владивостоке жители города стали очевидцами выходки водителя на Land Cruiser, который решил, что имеет право парковаться там, где ему удобно, сообщают «Вести:Приморье».

В районе улицы Первой морской, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser г/номер Т005ТТ25, он же хозяин жизни, бросил своё корыто перед проходом по пешеходному переходу, тем самым загородив движение пешеходов. Пусть город знает подобных сверхразумов

, написал автор поста в одном из приморских пабликов.

Горожане отметили, эта ситуация повторяется в разных районах, когда водители, считающие себя хозяевами жизни, вопреки правилам, паркуют свои автомобили в неположенном месте.

«Так прям по крузаку ходите да и все можно колесо спустить ухо вывернуть идей много».

«Там часто так паркуются».

«Дождаться и сказать что он ***. А пешеходы прям по капоту пусть ходят».

«Он же КРУТОЙ! Люди, вы чего?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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