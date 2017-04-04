Очередной хозяин жизни на Land Cruiser рассердил жителей Владивостока

Во Владивостоке жители города стали очевидцами выходки водителя на Land Cruiser, который решил, что имеет право парковаться там, где ему удобно, сообщают «Вести:Приморье».

В районе улицы Первой морской, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser г/номер Т005ТТ25, он же хозяин жизни, бросил своё корыто перед проходом по пешеходному переходу, тем самым загородив движение пешеходов. Пусть город знает подобных сверхразумов

, написал автор поста в одном из приморских пабликов.

Горожане отметили, эта ситуация повторяется в разных районах, когда водители, считающие себя хозяевами жизни, вопреки правилам, паркуют свои автомобили в неположенном месте.

«Так прям по крузаку ходите да и все можно колесо спустить ухо вывернуть идей много».

«Там часто так паркуются».

«Дождаться и сказать что он ***. А пешеходы прям по капоту пусть ходят».

«Он же КРУТОЙ! Люди, вы чего?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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