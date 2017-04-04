Сегодня, 16:32
ДТП на Маковского может спровоцировать пробку
Во Владивостоке на улице Маковского произошло ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser догнал Toyota Vitz. Land Cruiser с прицепом двигался за малолитражкой, сообщают «Вести:Приморье».
Вероятнее всего, несоблюдение дистанции спровоцировало аварию. Водитель просто не успел затормозить перед впередиидущим автомобилем.
«Когда уже за долбежку в телефон будут забирать права», задаются вопросом в комментариях instagram dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: