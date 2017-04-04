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ДТП на Маковского может спровоцировать пробку

ДТП на Маковского может спровоцировать пробку

Источник фото: @AK_VDK

Во Владивостоке на улице Маковского произошло ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser догнал Toyota Vitz. Land Cruiser с прицепом двигался за малолитражкой, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятнее всего, несоблюдение дистанции спровоцировало аварию. Водитель просто не успел затормозить перед впередиидущим автомобилем.

«Когда уже за долбежку в телефон будут забирать права», задаются вопросом в комментариях instagram dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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