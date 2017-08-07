«Жуткие до безобразия»: житель Артема рассказал о пугающей его ситуации

Житель города Артема рассказал в одном из пабликов о ситуации, с которой приходится сталкиваться жителям улицы Октябрьской, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина уверяет, что столбы с подключенными электропроводами наводят ужас на жителей данной улицы. Они опасаются, что при падении хотя бы одного из них может произойти непоправимое.

"Здравствуйте. Вот такие жуткие до безобразия столбы стоят на улице Октябрьская, 55, 57, 60. Столбы до такой степени трухлявые, что до них страшно прикасаться. Держатся на одних проводах. Даже в этот дождь с них вывалился крюк, столбы очень покосились. Когда дали электричество на 10-й день, один из них от ветра повело, слетел ввод с дома, их перемкнуло. Пока это устранили. Но не за горами новая беда - либо ветер, либо очередной снегодождь и они рухнут. Или замкнет, а это может быть пожар. А в этих домах живут семьи с маленькими детьми".

Так описал пост автор видео.

Однако в комментариях многие жители Артема рассказали, что в каждом районе города, на многих улицах такая же страшная и плачевная ситуация.

«Зато если месяц не заплатил, уже пеня, потом отключение», «На Короленко 8 такой же стоит, и ни кому дела нет», «Такие же столбы на Чкалова. Ждём хорошего ветра и снова будет столбопад», «На второй в Кневичи, очень похожие столбы стоят, никому дела нет», «Какой ужас», «У нас на улице экспериментальная стоят такие же трухлявые столбы приезжали на обрыв мы спросили когда замените нам ответили что по плану 2019году он прошел 2020 прошел а воз ныне там.», «На Хасанской такие же столбы!», «Безмолвие... На что деньги плательщиков уходят?С кого спросить? Кто отвечать будет?», рассказывают в комментариях.

видео artem.news.plus

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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