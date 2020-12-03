«Понеслось»: столбы дыма окутывают Приморье

Житель Приморья рассказал о ситуации, с которой ему пришлось столкнуться, когда он находился за рулем, проезжая в районе Штыково, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина стал свидетелем мощного пожара. Дым на сопке окутывал район. Житель Приморья уточнил, пришла пора. Теплеет, причиной пожара мог стать как природный фактор, так и дело рук человеческих. Он предположил, что пожар устроили лесозаготовители.

«То ли еще будет! В лесу валежника больше, чем живых деревьев, дебри непролазные после ледяного шторма. В этом году полыхать будет как никогда, даже представить страшно».

«Жесть».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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