Машину расстреляли на трассе в Приморье

Водитель рассказал о ситуации, с которой столкнулся, когда двигался по дороге в районе Смоляниново. Мужчина предположил, его машину расстреляли из пневматки, сообщают «Вести:Приморье».

Вчера ехал во Владивосток, в Смоляниново после заправки когда проехал частный сектор, удар в правое водительское стекло, и оно рассыпалось. Предположительно был выстрел, возможно с пневматики. Были подобные случаи в последнее время? Если есть возможность выложите в инстаграме. Если подобные случаи произойдут пусть обращаются в 112,

пишет автор поста в паблике dpscontrol.

Однако в комментариях к посту многие не согласились с мнением автора, пояснив, что стекло от пули рассыпается совсем по-другому. А вот камень вполне мог стать причиной того, что произошло.

«Дожились!!!!! Уже стреляют».

«Да камень прилетел из под колёс . Причём тут вообще пневматика».

«Бывает камень с дороги отлетает в стекло. Если кто то стреляет ...то это просто жесть».

«От пневматики так стекло не расыпится, если только оно не "каленка"».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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