Припаркованная машина попала под «горячую» руку жителя Уссурийска
В Уссурийске житель города стал свидетелем того, как среди белого дня на улице Ивасика разбивают припаркованную во дворе машину, сообщают «Вести:Приморье».
Автор, снимая видео, прокомментировал, хулиган спокойно стоял у машины, разбил стекло, снес зеркала, затем сел в машину.
пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.
Приморцы не поняли автора поста, который утверждает, что это его машина. Они задаются вопросом, разве нужно было стоять, смотреть и снимать, пока машину разбивают. На что расчет? Горожане предположили, в таких случаях вызвать полицию сразу или выйти, поговорить, выяснить, для чего, зачем парень это делает.
«Что то я не поняла.... Автору разносят тачку, он стоит снимает?».
«У автора стальные нервы). Нужно поучиться».
«Все такие храбрые и воинственные, когда на *** дома сидят за монитором. Советы раздают, как надо поступить. А в реале пройдут мимо, хорошо если на телефон снимут... А тут все ***».
«Ты мужик или кто? Вышел бы люлей ему прописал, а не как *** сидел и снимал».
«Это не автора машина, он просто увидел и снял».
«Так а че ты не вышал раз машина твоя».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.