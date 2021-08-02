Припаркованная машина попала под «горячую» руку жителя Уссурийска

В Уссурийске житель города стал свидетелем того, как среди белого дня на улице Ивасика разбивают припаркованную во дворе машину, сообщают «Вести:Приморье».

Автор, снимая видео, прокомментировал, хулиган спокойно стоял у машины, разбил стекло, снес зеркала, затем сел в машину.

Этот одарённый молодой человек непонятно зачем залез в чужую машину (мою). Так мало того, что залез, ещё и разбил лобовое стекло, две передние фары, отломал номер и боковое зеркало. Заявление в полицию уже подали. Если объявишься сам, то заберу заявление, если нет - жди полицию в гости) 89964238*** - для связи,

пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.

Приморцы не поняли автора поста, который утверждает, что это его машина. Они задаются вопросом, разве нужно было стоять, смотреть и снимать, пока машину разбивают. На что расчет? Горожане предположили, в таких случаях вызвать полицию сразу или выйти, поговорить, выяснить, для чего, зачем парень это делает.

«Что то я не поняла.... Автору разносят тачку, он стоит снимает?».

«У автора стальные нервы). Нужно поучиться».

«Все такие храбрые и воинственные, когда на *** дома сидят за монитором. Советы раздают, как надо поступить. А в реале пройдут мимо, хорошо если на телефон снимут... А тут все ***».

«Ты мужик или кто? Вышел бы люлей ему прописал, а не как *** сидел и снимал».

«Это не автора машина, он просто увидел и снял».

«Так а че ты не вышал раз машина твоя».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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