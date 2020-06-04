«Выбегают из темноты»: Житель Приморья предупредил о серьезной опасности на трассе

Житель Приморья рассказал, с какой неприятностью могут столкнуться водители, проезжая по ночной трассе в районе Борисовки, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста в одном из приморских пабликов уточнил, ночью по трассе ходит табун лошадей. Мужчина отмечает, что видел его там не один раз, и просит всех автолюбителей быть внимательнее во время поездки.

Господа владельцы ваши кони во тьме бродят, в районе с.Борисовка. Два табуна бесхозных лошадей среди ночи, по трассе. Не задумывался ли хозяин о том, что его животные могут попасть под колеса. Лошади выскакивают из темноты, как черти из табакерки

, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

видео dps_vl







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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