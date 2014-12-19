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«Странные движения»: житель Владивостока удивился уведенному на остановке

«Странные движения»: житель Владивостока удивился уведенному на остановке

Источник фото: скрин видео dpscontrol_125rus

О том, с чем пришлось столкнуться жителю Владивостока, он рассказал в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина стал свидетелем ситуации, при которой пассажирам на остановке Некрасовская, выходящим из пассажирского автобуса, пришлось преодолевать препятствия. На кадрах видно, двери автобуса открыты, женщина спускается со ступенек, и делает странные движения - наклоняет голову и приседает, чтобы пролезть под провисшими проводами.

Вероятнее всего, это отголоски циклона и ледяного дождя, который повредил километры электропроводов. Но почему в этом районе на остановке общественного транспорта, где проходит огромное число жителей города, до сих пор не устранили повреждения, непонятно.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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