За гранью понимания: Житель Владивостока рассказал о ситуации на площади города
Житель Владивостока рассказал о ситуации, которая происходит на площади Луговой, сообщают «Вести:Приморье».
«Доехать до работы и выжить на Луговой», так назвал свой поста автор в одном из приморских пабликов.
Житель города отметил, ситуация требует вмешательства уполномоченных органов. На видео видно, пассажиры автобуса преодолевают препятствия в надежде дойти до автобуса. При этом некоторые водители пассажирского транспорта даже не пытаются подъехать к остановке, останавливаясь на одной из полос движения. Вероятно, не задумываясь о жизни горожан.
В комментариях пост поддержали, указав, что на площади действительно ежедневно наблюдается коллапс. Автобусы и машины нарушают правила. Пешеходы в один миг могут оказаться под колесами.
«А потом автобусы через все полосы перестраиваются и ещё больше создают пробку. Развязки нужны нормальные и будет людям счастье».
«Да. Луговая в 7.30 утра это жесть».
«Скажу больше, там машины и по трамвайным рельсам гоняют, объезжая пробку!».
«А почему они едут по остановке?».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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