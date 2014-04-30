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За гранью понимания: Житель Владивостока рассказал о ситуации на площади города

За гранью понимания: Житель Владивостока рассказал о ситуации на площади города

Источник фото: скрин видео dps.control

Житель Владивостока рассказал о ситуации, которая происходит на площади Луговой, сообщают «Вести:Приморье».

«Доехать до работы и выжить на Луговой», так назвал свой поста автор в одном из приморских пабликов.

Житель города отметил, ситуация требует вмешательства уполномоченных органов. На видео видно, пассажиры автобуса преодолевают препятствия в надежде дойти до автобуса. При этом некоторые водители пассажирского транспорта даже не пытаются подъехать к остановке, останавливаясь на одной из полос движения. Вероятно, не задумываясь о жизни горожан.

В комментариях пост поддержали, указав, что на площади действительно ежедневно наблюдается коллапс. Автобусы и машины нарушают правила. Пешеходы в один миг могут оказаться под колесами.

«А потом автобусы через все полосы перестраиваются и ещё больше создают пробку. Развязки нужны нормальные и будет людям счастье».

«Да. Луговая в 7.30 утра это жесть».

«Скажу больше, там машины и по трамвайным рельсам гоняют, объезжая пробку!».

«А почему они едут по остановке?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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