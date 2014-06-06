«А ругались-то на своем, родном»: Скандал в автобусе поразил пассажиров
Пассажир автобуса оказался свидетелем скандала, который разгорелся в салоне общественного транспорта, сообщают «Вести:Приморье».
На кадрах, которое автор выложил в один из приморских пабликов, видно, пассажирка - женщина ругается с водителем автобуса на языке, который многие пассажиры не понимают. Скорее всего, язык узбекский. Выводы такие напрашиваются сами собой, когда видишь, что зачастую за рулем автобусов во Владивостоке находятся граждане именно этой национальности. Автор рассказал, что водитель не дождавшись, пока пассажиры займут места или хотя бы возьмутся за поручни, резко двинулся с места, что привело к падению пассажирки на спину. Именно эта женщина и высказала свое недовольство манерой вождения водителя.
Что конкретно они говорили друг другу, непонятно, но явно видно, что скандал начался в ответ на обращение пассажирки.
- отметил автор поста.
«Набирайте дальше их в общественный транспорт за граши, они и будут вам людей гробить, че нет то», «Что-то нервов не осталось у парня», «И куча мужчин рядом стоит, все молчат. Никто даже не пробовал за женщину заступиться. Фу», «Они стоят там минут по 10», «На 64 маршруте вообще неводители, по зеркалам не смотрят,резко тормозят и вечные гонки, 3 года ездила,наблюдала», отметили в комментариях.
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