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Вчера, 19:02

«А ругались-то на своем, родном»: Скандал в автобусе поразил пассажиров

«А ругались-то на своем, родном»: Скандал в автобусе поразил пассажиров

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

Пассажир автобуса оказался свидетелем скандала, который разгорелся в салоне  общественного транспорта, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах, которое автор выложил в один из приморских пабликов, видно, пассажирка - женщина ругается с водителем автобуса на языке, который многие пассажиры не понимают. Скорее всего, язык узбекский. Выводы такие напрашиваются сами собой, когда видишь, что зачастую за рулем автобусов во Владивостоке находятся граждане именно этой национальности. Автор рассказал, что водитель не дождавшись, пока пассажиры займут места или хотя бы возьмутся за поручни, резко двинулся с места, что привело к падению пассажирки на спину. Именно эта женщина и высказала свое недовольство манерой вождения водителя.

Что конкретно они говорили друг другу, непонятно, но явно видно, что скандал начался в ответ на обращение пассажирки.

«Автобус #64, стоял на остановке Парк Победы, и как всегда не дождавшись, пока все пассажиры хотя бы зайдут нормально в салон, водитель резко стартанул, что привело к падению женщины ничком на спину. Началась заварушка. Причём, оба одной национальности, и перепалка была на их языке, и можно понять, что там одни ругательства. Другой женщине, которая стала его отчитывать, тоже нагрубил и орал, как черт»,

- отметил автор поста.

«Набирайте дальше их в общественный транспорт за граши, они и будут вам людей гробить, че нет то», «Что-то нервов не осталось у парня», «И куча мужчин рядом стоит, все молчат. Никто даже не пробовал за женщину заступиться. Фу», «Они стоят там минут по 10», «На 64 маршруте вообще неводители, по зеркалам не смотрят,резко тормозят и вечные гонки, 3 года ездила,наблюдала», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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