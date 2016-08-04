«Никто не пикнул»: поступок девушки в автобусе обсуждают во Владивостоке

Поведение девушки в одном из пассажирских автобусов во Владивостоке удивил жителей края, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке в районе ТЦ «Черёмушки» на ледяной дороге автобус, в котором было большое количество пассажиров, «улетел» с дороги. Пассажиры внутри автобуса снимали в тот момент видео. Именно оно вызвало интерес. В тот момент, когда автобус не смог осилить подъем, его стало сносить с дороги. Женщина в салоне транспорта движением руки и поставленным голосом легко пресекла панику, предупредив пассажиров, что ничего страшного не произойдет.

«Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Все хорошо»

, повторяла как мантру слова девушка.

Многие сильно удивились, насколько женщина оказалась невозмутимой, отметив, что действовала как настоящий психолог.

«Профессиональный психолог! Никто даже не пикнул!».

«Девушка молодец, на корню присекла, умничка».

«Водитель молодец».

«Всегда поражают люди, которые начинают создавать панику. начал один, подхватили другие, чуть спокойней и сдержанней быть, не сеять хаос, водителю тоже будет проще реагировать. молодец женщина,водитель спокойно среагировал».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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