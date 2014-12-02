«Теперь только с ним»: пассажиры восторгаются поездкой в автобусе
Происходящее в пассажирском автобусе вызвало восторг у горожан, которым приходится пользоваться общественным транспортом, сообщают «Вести:Приморье».
Как оказалось, вероятно, водитель музыкальный человек, поэтому во время следования по маршруту, включает музыку в салоне. Мелодия в салоне, как говорят очевидцы, поднимает настроение. Пассажиры назвали этот автобус «дискотечным».
пишет автор поста в паблике revizor_vdk.
«Скажите какой гос номер у этого автобуса, буду только на нем кататься».
«Теперь только с ним».
«А что позитивный автобус».
«Это лучше, чем слушать чьи то разговоры (иногда дебильные ) или маты подростков».
«Я бы за такое ещё и доплатила».
«Очень здорово ! Водитель молодец ! Я думаю и пассажирам настроение поднимает, чем гоняться в мыслях в пробке, я бы под музычку ехала».
«Вообще то раньше в 2005 -2007 где то в каждом автобусе играло радио».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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