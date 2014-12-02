«Теперь только с ним»: пассажиры восторгаются поездкой в автобусе

Происходящее в пассажирском автобусе вызвало восторг у горожан, которым приходится пользоваться общественным транспортом, сообщают «Вести:Приморье».

Как оказалось, вероятно, водитель музыкальный человек, поэтому во время следования по маршруту, включает музыку в салоне. Мелодия в салоне, как говорят очевидцы, поднимает настроение. Пассажиры назвали этот автобус «дискотечным».

Пати-бас. Автобус номер 82. Дискотечный автобус. Не знаю как по другому называть,

пишет автор поста в паблике revizor_vdk.

«Скажите какой гос номер у этого автобуса, буду только на нем кататься».

«Теперь только с ним».

«А что позитивный автобус».

«Это лучше, чем слушать чьи то разговоры (иногда дебильные ) или маты подростков».

«Я бы за такое ещё и доплатила».

«Очень здорово ! Водитель молодец ! Я думаю и пассажирам настроение поднимает, чем гоняться в мыслях в пробке, я бы под музычку ехала».

«Вообще то раньше в 2005 -2007 где то в каждом автобусе играло радио».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]