Поступок деда в автобусе шокировал пассажирку

Во Владивостоке жительницу города шокировал поступок, который совершил мужчина преклонного возраста в пассажирском автобусе, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала, что ехала утром в автобусе по маршруту № 59. Народу в салоне не было. На какой-то из остановок к ней подсел мужчина, расстегнул штаны, достал из них мужской половой орган и начал удовлетворять себя руками.

Женщина рассказала об этом водителю, однако водитель никак не отреагировал на случившееся.

Я сидела на предпоследних сиденьях одна, за мной только сидел дед в темно-синей куртке, в черной шапке, с сумкой через плечо и в черно-белом шарфе. Пересел ко мне через остановку, сразу я и не заметила, что он достал свое достоинство и начал себя удовлетворять. Моя проблема в том, что я пересела и не закричала демонстративно

, пишет автор поста в паблике vdk_news.

Жительница Владивостока решила обратить внимание на проблему, так как в автобусе часто едут дети, которым не нужно видеть такое.

В комментариях приморцы по-разному отреагировали на поступок мужчины. Одни решили отшутиться, другие отметили, это проблема, где смех совершенно неуместен.

«Весна, обострение».

«Водитель не отреагировал по тому что этот дед кондуктор».

«А если бы он к вашему ребенку сел, и начал это непотребство???? Тоже бы хихикали? Сейчас днем дети со школы или на дополн занятия ездят одни. Странная реакция некоторых граждан. Ребенок от этого ужаса еще долго будет отходить. Это страшно, а не смешно».

«Сообщите в полицию, может водитель его знакомый».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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