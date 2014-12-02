«А тебе дай Бог здоровья»: жительница Владивостока предупредила о мужчине из автобуса

Жительница Владивостока рассказала о случае, который произошел с ней в пассажирском автобусе, который следовал по маршруту от улицы Ладыгина до Баляева, сообщают «Вести:Приморье».

Так, горожанка пояснила, что осталась утром без кошелька, который у нее вытащили в автобусе. Женщина уверяет, что знает, кто это сделал. Об этом она решила предупредить тех, кто пользуется этим маршрутом, предполагая, что карманник живет в этом районе.

В комментариях отметили, если этим он «зарабатывает» на жизнь, то необязательно условие проживания в данном районе.

«Скорее всего, это "работа" у него такая - в толкотне прижиматься и выискивать кошельки. Не обязательно - "рядом живёт и читает инстаграмм».

«Крысы не когда не переведутся».

«В 16б во всех видеокамеры стоят, так что обращайтесь к водителям».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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