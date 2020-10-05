«На принцип пошли»: женщина рассказала о случае в автобусе

Жительница Артема решила рассказать о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в пассажирском автобусе города, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина обратила внимание, что водитель решил закрыть двери перед лицом пожилой женщины, которая пыталась войти автобус. Просила открыть для нее двери, однако понимания не увидела со стороны водителя и кондуктора.

Очередное хамство в автобусе в Артёме! Буквально час назад на центральной автобусной остановке какая-то бабушка шла за этим автобусом, хотела сесть в него, но двери демонстративно закрыли прямо перед её носом. Я попыталась вмешаться, просила запустить пожилого человека в салон, на что услышала от кондуктора: "Некогда нам, мы спешим!". Я всё понимаю, автобусникам нужно график соблюдать, но неужели полминуты были так критичны в этой ситуации?! Мы порой по 20-30 минут ждём автобусы, которые напрочь игнорируют интервал движения. А тут прямо на принцип пошли! Честно, обидно за эту чью-то бабушку и маму. Старики и так у нас живут тяжело, еле сводят концы с концами. А тут ещё такое хамское невнимание... Стыдно должно быть вам, работники пассажирского транспорта! -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях приморцы в очередной раз высказали свое отношение к водителям пассажирского транспорта и состоянию самих автобусов.

«А у меня возмущения по поводу 16 рейса, в суражевку который едет. Во первых, за минуту начинает посадку, люди как бешеные толпятся у двери в борьбе быстрее попасть в автобус и сесть, так ещё ни минуты не задержится мама моя ездит, не раз было прям перед носом уезжает».

«Они думают, что никогда не будут старыми, вот и хомят».

«А если бы это произошло с их мамой или бабушкой, интересно, чтоб они испытали».

«Бумеранг возвращается».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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