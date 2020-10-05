«На принцип пошли»: женщина рассказала о случае в автобусе
Жительница Артема решила рассказать о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в пассажирском автобусе города, сообщают «Вести:Приморье».
Так, женщина обратила внимание, что водитель решил закрыть двери перед лицом пожилой женщины, которая пыталась войти автобус. Просила открыть для нее двери, однако понимания не увидела со стороны водителя и кондуктора.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях приморцы в очередной раз высказали свое отношение к водителям пассажирского транспорта и состоянию самих автобусов.
«А у меня возмущения по поводу 16 рейса, в суражевку который едет. Во первых, за минуту начинает посадку, люди как бешеные толпятся у двери в борьбе быстрее попасть в автобус и сесть, так ещё ни минуты не задержится мама моя ездит, не раз было прям перед носом уезжает».
«Они думают, что никогда не будут старыми, вот и хомят».
«А если бы это произошло с их мамой или бабушкой, интересно, чтоб они испытали».
«Бумеранг возвращается».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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