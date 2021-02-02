Мужчину зажало дверью в пассажирском автобусе

Жительница Артема рассказала о происшествии, которое произошло с ее мужем в салоне пассажирского автобуса, сообщают «Вести:Приморье». Женщина пояснила, ее муж получил травму.

Здравствуйте. Хочу обратить внимание властей на злобное отношение водителей к пассажирам! Сегодня около 10 утра пострадал мой супруг в маршруте N15. Водитель, увлекшись сортировкой мелочи в лотке, закрыл дверь, зажав мужа этой дверью. Он даже не заметил, что ещё выходит пассажир. Прошу не оставлять эту халатность без внимания. У мужа гематома на предплечье,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Горожане обратили внимание, что с таким отношение водителей к пассажирам им приходилось сталкивается не один раз. Многие отмечают, водители, вероятно, забывают, что в салоне живые люди, которые не хотят чувствовать себя дровами.

«А ещё они когда едут мелочь считают когбудто не людей а дрова везут».

«Да потому, что они торопятся. Им дали по 10 секуд на каждой остановке стоять. Сегодня ехали на 15 маршруте, желтый автобус.( ООО МАГИСТРАЛЬ) Посажиры возмущались, что несётся как бешеный, люди не успели ещё зайти он закрывает дверь и давит на газ. На светофорах тормозит, аж колеса скрипят, вот вот не дай бог поцелует в перед идущую машину Женщина зашла с ребенком чуть не упала. На, что кондуктор сказала пишите жалобы, так как мы не успеваем, нам дали очень мало времени по 10 секуд на каждой остановке, вот и мчим..... Может обратит внимание Начальник и даст больше времени. Как то хочется доезжать до пункта назначения здоровыми».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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