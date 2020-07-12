«Он делает так каждое утро»: Поступок водителя ввел в замешательство приморцев

В Уссурийске жительница города рассказала о поступке водителя, который в наше время многие могут принять как что-то необычное, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина рассказала, что столкнулась с данной ситуацией на одной из автобусных остановок города. Она заметила, что остановившийся автобус привлек внимание пса, который тут же устремился к вышедшему из салона водителю. Оказалось, водитель каждое утро кормит песика. Вероятно, собака понимает, что от этого мужчины она увидит лишь жест доброты.

На остановке с утра садилась в 21 автобус, тут смотрю подбегает пёсель, а водитель выносит ему еду. Оказывается, он каждое утро его кормит. Спасибо, что у нас есть такие добрые люди

, рассказывает автор поста в паблике mark2_che.

Многие в комментариях отметили, водитель доброй души человек, который умеет сострадать ближнему. Другие, высказались, что в этом нет ничего неординарного, это нормальное поведение человека. Это никак не должно приводить в замешательство. С детства нужно приучать к доброму отношению к животным и людям.

«Вот вы дикари, покормить собаку это уже подвиг? Это обычная гражданская позиция. Так поступать должно большинство. Не делайте культ из обычных поступков граждан».

«Это нормально, человек делает доброе дело, и собаке хорошо и ему приятно. Не понять почему это вызывает резонанс, наверно в нашем мире потребительства доброты не хватает».

«Он делает так каждое утро».

«Большое спасибо доброму человеку! Если бы больше было таких неравнодушных и заботливых людей, меньше было бы таких несчастных, заброшенных бедолаг. От всего сердца спасибо!».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]