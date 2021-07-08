«Он в неё руку запустил»: Наглость мужчины напугала пассажирку автобуса
В Артеме в одном из пассажирских автобусов жительница города столкнулась с неприятной ситуацией. Она решила предупредить горожан о том, что в транспорте орудуют карманники, сообщают «Вести:Приморье».
В общественном транспорте Артёма активизировались карманники. В социальных сетях горожане предупреждают друг друга о потенциальной опасности и призывают к бдительности.
рассказала автор поста в паблике artem.news.plus.
Многие в комментариях к паблику рассказали, уже сталкивались с похожей ситуацией.
«Тоже самое было но на маршруте 6. Я почувствовала, что сумку куда-то тянет, а оказалось, что в неё руку запустили. Раскричалась на весь автобус, кошелёк забрала. И что вы думаете? Ни водитель ни пассажиры на это никак не отреагировали. Так что помощи в таких ситуациях можно не ждать».
«Поэтому я сумку держу всегда перед собой, когда стою, либо на руках, когда сижу. И держу таким образом, чтобы никто не смог открыть».
«Ого! Сегодня в 15 ом маршруте так же у женщины кошелек вытащили, поняла она это, выйдя на рынке... Карманники в автобусах, будьте бдительны».
«В автобусе 15 уже подьезжая к садильнику в своей сумке обнаружила руку мужчины лет 45-50 светловолосый голубоглазый интелегентной внешности! Успел выйти на садильнике! Это случилось 2 недели назад у меня не успел ...будте бдительны! Его я хорошо запомнила! Для него пишу в кошельке было 50 р! Иди работай!».
«Я помню, сумка закрыта была. Он в неё руку запустил».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.