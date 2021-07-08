«Он в неё руку запустил»: Наглость мужчины напугала пассажирку автобуса

В Артеме в одном из пассажирских автобусов жительница города столкнулась с неприятной ситуацией. Она решила предупредить горожан о том, что в транспорте орудуют карманники, сообщают «Вести:Приморье».

В общественном транспорте Артёма активизировались карманники. В социальных сетях горожане предупреждают друг друга о потенциальной опасности и призывают к бдительности.

Утром ехала на автобусе №15 с 17 км. Время было 9:50. Сидела всю дорогу, встала только на остановке «Автобаза» и вышла на 19-й школе. Выйдя, сразу заметила, что рюкзак неестественно приоткрыт. Сразу поняла, что-то не так. Открыв рюкзак полностью, обнаружила, пропал кошелёк. Налички там было немного, но сам кошелёк дорогой, лежали там карточки в бассейн и многие другие. Будьте бдительны, люди. Воры не спят даже в такую рань! -

рассказала автор поста в паблике artem.news.plus.

Многие в комментариях к паблику рассказали, уже сталкивались с похожей ситуацией.

«Тоже самое было но на маршруте 6. Я почувствовала, что сумку куда-то тянет, а оказалось, что в неё руку запустили. Раскричалась на весь автобус, кошелёк забрала. И что вы думаете? Ни водитель ни пассажиры на это никак не отреагировали. Так что помощи в таких ситуациях можно не ждать».

«Поэтому я сумку держу всегда перед собой, когда стою, либо на руках, когда сижу. И держу таким образом, чтобы никто не смог открыть».

«Ого! Сегодня в 15 ом маршруте так же у женщины кошелек вытащили, поняла она это, выйдя на рынке... Карманники в автобусах, будьте бдительны».

«В автобусе 15 уже подьезжая к садильнику в своей сумке обнаружила руку мужчины лет 45-50 светловолосый голубоглазый интелегентной внешности! Успел выйти на садильнике! Это случилось 2 недели назад у меня не успел ...будте бдительны! Его я хорошо запомнила! Для него пишу в кошельке было 50 р! Иди работай!».

«Я помню, сумка закрыта была. Он в неё руку запустил».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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