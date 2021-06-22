Бывает и такое: Ситуация в автобусе удивила горожан

Во Владивостоке случай с ребенком в автобусе удивил граждан и заставил задуматься о том, что в прежние времена казалось обыденным, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина рассказала в паблике dpskontrol125rus, что ее сын ехал в автобусе, и ему не хватило денег для оплаты проезда, каких-то 8 рублей. Мальчик расстроился и проехал лишнюю остановку. Но смелости хватило подойти к девушке-пассажиру и попросить у нее недостающей суммы. Девушка помогла. Человеческое спасибо выражает мама мальчика за помощь неравнодушной горожанке.

Вот так сейчас, что еще не так давно считалось чем-то настоящим, человеческим, перешло в разряд неестественного и непонятного многими. Простое отзывчивое и человеческое отношение к ближнему стало казаться ненужным.

В комментариях отметили, бывает разное, хорошо, что еще остаются те, кто готов прийти на помощь, независимо от того, какая она.

«Хорошо, что догадался попросить помощи. Нужно родителям учить своих детей просить помощи у взрослых».

«Девушка молодец) мне тоже везет в этом, меня в магазине периодически подходят бабули и просят оплатить то повидло, сыр или кошачий корм. Я не жалею и плачу, бог знает какая старость будет».

«Как мало надо человеку для счастья,. Делайте добрые дела и они вам вернутся».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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