«Истерика, паника, слезы»: Случай с ребенком в автобусе «задел» приморцев
Жительница Уссурийска рассказала о ситуации, в которую попал ее несовершеннолетний ребенок, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина рассказала, что девочка по ошибке села в автобус не в том направлении и очень испугалась. На помощь перепуганному подростку пришли неравнодушные горожане, которых она сейчас разыскивает, чтобы выразить благодарность.
пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.
Многие, кто прочитал пост, отметили, что в нашей не столь спокойной и радостной для многих жизни еще есть неравнодушные люди, которые готовы прийти на помощь.
«Я всегда говорю, что хороших людей намного больше!!!Все зависит от нас самих!Делайте добро и мир станет лучше!».
«Слава богу,что ребенку попались хорошие люди».
«Хорошо хоть что отвезли на нужный адресс, а не к себе, не, я не нагнетаю, но дети пропадают с пугающей регулярностью».
«Молодцы ребята! Не все потеряно в нашей стране».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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