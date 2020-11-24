«Истерика, паника, слезы»: Случай с ребенком в автобусе «задел» приморцев

Жительница Уссурийска рассказала о ситуации, в которую попал ее несовершеннолетний ребенок, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала, что девочка по ошибке села в автобус не в том направлении и очень испугалась. На помощь перепуганному подростку пришли неравнодушные горожане, которых она сейчас разыскивает, чтобы выразить благодарность.

Моя дочь гуляла с подругой, время вечер посадила ее на автобус 33 (не в то направление). Ей надо на слободу а она уехала на сах. Поселок ул. Арсеньева. На телефоне 1 %. Дочери 12 лет. Истерика, паника, слезы. Подошла к машине, в ней сидел мужчина с ребенком. Попросила зарядку на телефон чтоб позвонить нам. Он любезно ей одолжил зарядку. В итоге привезли нам ребенка до дома. Хочу поблагодарить искренее эту пару что подвезли ребёнка до дому,

пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.

Многие, кто прочитал пост, отметили, что в нашей не столь спокойной и радостной для многих жизни еще есть неравнодушные люди, которые готовы прийти на помощь.

«Я всегда говорю, что хороших людей намного больше!!!Все зависит от нас самих!Делайте добро и мир станет лучше!».

«Слава богу,что ребенку попались хорошие люди».

«Хорошо хоть что отвезли на нужный адресс, а не к себе, не, я не нагнетаю, но дети пропадают с пугающей регулярностью».

«Молодцы ребята! Не все потеряно в нашей стране».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru