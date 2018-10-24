«В 11 магазинах города»: Приморец столкнулся с непредвиденной ситуацией

Житель Уссурийска рассказал о ситуации, в которую попал по невнимательности, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина рассказал, что на найденными кем-то его банковскими картами были совершены покупки в одиннадцати магазинах города. Автор поста уточняет, семья, которая нашла карты, «засветилась» на камерах. И предлагает по-хорошему уладить вопрос.

Вчера 28.05 мною были утеряны две банковские карты тинькоф банк и втб банк оформленные на Абрамов Роман Семейная пара с ребенком на машине Toyota Corolla fielder нашла и совершили покупки в 11 магазинах города Уссурийска. При совершении покупок засветились на камерах с четким изображением лиц и банковских карт. Мною было подано заявление в полицию на счастливых обладелей карт. Ребята Вас разыскивает полиция. Предлагаю вам позвонить мне по телефону и решить вашу проблему со мной, пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.

«Кому-то халява упала) почему большинство людей стали таким жалкими, падкими на чужое? Каждый раз читаю и разочаровываюсь в людях... Эх».

«Позорище ... отличный пример ребёнку».

«Вот это разгулялись товарищи. У нас народ странный, реально все думают что никого не найдут и нет камер».

«А почему сразу не заблокировали, ждали когда кто-то отаварится».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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