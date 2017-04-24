«Видела сегодня, в шоке была»: Житель Приморья рассказал о ситуации на дороге

Житель Приморья рассказал о ситуации на дороге, которая пугает автомобилистов, сообщают «Вести:Приморье».

Так, мужчина обратил внимание на дорогу в Новоникольск. Он показал фото, на котором видно, как появилась огромная яма. Именно в ней, по словам автора поста, машины разбивают подвески, гнется обод колес.

Добрый день. У нас снег тает вместе с асфальтом. Канава на дороге по пути в Новоникольск в районе магазина "Семёрка". Настолько огромная и глубокая, что в раз в 10 минут кто-нибудь разувается. Или у нас начнут ремонтировать пока кто нибудь не убьется

, пишет автор поста в паблике mark2_che.

«Сахарный асфальт, растворяется после дождей и снега».

«Да сейчас практически на всех дорогах ямы, асфальт тает вместе со снегом

«Вообще, я часто за рулём и заметил такую особенность... А асфальт портится от химии, которую сыпят на дорогу! Особенно размесило на Влад шоссе, возле 7ветров».

«Видела эту канаву сегодня, в шоке была, хорошо медленно ехала и днём».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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