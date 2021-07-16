«Состояние вызывает шок»: Горожанам придется входить в квартиры через окна

Жительница Артема рассказала о ситуации, с которой не хотят мириться проживающие в двухэтажном доме горожанам, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина отметила, в доме проживает большое количество семей, в том числе с детьми и пожилые граждане. Им приходится преодолевать опасный участок при входе в подъезд дома. А именно: бетонные плиты, которые когда-то были уложены у подъезда, и являются единственным способом зайти в дом, пришли в негодность. Основание разрушается. Столбы под ним накренились. Жители дома опасаются.

Уже несколько лет мостик в подъезд многоквартирного дома по улице Дзержинского, 27 в Артёме, что напротив кинотеатра "Шахтёр", находится в аварийном состоянии. И без того небезопасный переход может рухнуть в любой момент. Но Артёмовская управляющая компания не мычит, не телется. Наверное, единственное, что она способна сделать в данной ситуации, это периодически натягивать сигнальную ленту вокруг разрушающегося мостика. Как будто у жильцов есть альтернатива, чтобы попасть в свои квартиры... Так мало того, сегодня опять приезжали из АУКа и истоптали цветы на клумбе, за которыми ухаживает 80-летняя женщина. Ничего по-нормальному сделать не могут! -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях приморцы отметили, ситуация вопиющая. И на нее стоит обратить должное внимание.

«Не знаю, как вообще там люди живут, такой убожести в центре нет , наверное , ни в одном сельпо, имею ввиду внешний вид дома, но хоть асфальт какой никакой уложили, а то одно другое дополняло».

«Да я сколько себя помню - состояние этого мостика вызывало шок».

«А еще в этом доме течет канализация в подвал отчего дышать в подьезде не чем. Управляйка ни чего не делает».

«Состояние вызывает шок».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru