«Состояние вызывает шок»: Горожанам придется входить в квартиры через окна
Жительница Артема рассказала о ситуации, с которой не хотят мириться проживающие в двухэтажном доме горожанам, сообщают «Вести:Приморье».
Так, женщина отметила, в доме проживает большое количество семей, в том числе с детьми и пожилые граждане. Им приходится преодолевать опасный участок при входе в подъезд дома. А именно: бетонные плиты, которые когда-то были уложены у подъезда, и являются единственным способом зайти в дом, пришли в негодность. Основание разрушается. Столбы под ним накренились. Жители дома опасаются.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях приморцы отметили, ситуация вопиющая. И на нее стоит обратить должное внимание.
«Не знаю, как вообще там люди живут, такой убожести в центре нет , наверное , ни в одном сельпо, имею ввиду внешний вид дома, но хоть асфальт какой никакой уложили, а то одно другое дополняло».
«Да я сколько себя помню - состояние этого мостика вызывало шок».
«А еще в этом доме течет канализация в подвал отчего дышать в подьезде не чем. Управляйка ни чего не делает».
«Состояние вызывает шок».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.