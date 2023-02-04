«Живут, наверное, вместе»: Кадры у подъезда дома ввели в ступор горожан

Жители Приморья обсуждают в Сети кадры, снятые очевидцем у подъезда многоквартирного дома, сообщают «Вести:Приморье».

Как оказалось, водители решили припарковать автомобили в том месте, где делать этого нельзя. Машины стоят буквально под козырьком подъезда. Жильцы - в недоумении. Ведь теперь им приходится проявлять смекалку, чтобы зайти в подъезд или свободно выйти из него.

У нас "свято место пусто не бывает", то один, то другой хочет въехать в подъезд. А о жильцах входящих и выходящих из подъезда думать не надо, -

пишет автор в тг-канале от подписчика_уссурийск.

Приморцы осудили водителей за поступок, которое, по мнению многих, вызывает непонимание и предложили способы наказания за такую парковку.

«Были случаи, когда случайно с балкона падали вещи прямо на машины, ужас, жалко тачки».

«О себе только и думают, наказывать рублем таких надо».

«Живут, наверное, вместе».

«И окурки летят с балконов на машинки, во прикол».

«Надо показать водителям, что так делать нельзя».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru