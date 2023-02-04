«Живут, наверное, вместе»: Кадры у подъезда дома ввели в ступор горожан
Жители Приморья обсуждают в Сети кадры, снятые очевидцем у подъезда многоквартирного дома, сообщают «Вести:Приморье».
Как оказалось, водители решили припарковать автомобили в том месте, где делать этого нельзя. Машины стоят буквально под козырьком подъезда. Жильцы - в недоумении. Ведь теперь им приходится проявлять смекалку, чтобы зайти в подъезд или свободно выйти из него.
пишет автор в тг-канале от подписчика_уссурийск.
Приморцы осудили водителей за поступок, которое, по мнению многих, вызывает непонимание и предложили способы наказания за такую парковку.
«Были случаи, когда случайно с балкона падали вещи прямо на машины, ужас, жалко тачки».
«О себе только и думают, наказывать рублем таких надо».
«Живут, наверное, вместе».
«И окурки летят с балконов на машинки, во прикол».
«Надо показать водителям, что так делать нельзя».
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