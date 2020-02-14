«До слез»: Горожане рассказали о вопиющем случае во дворе дома
Жительница Артема рассказала о ситуации, с которой столкнулись жители дома по улице Кирова. Буквально до слез раздирающий пост она опубликовала в паблике artem.news.plus. Вероятно, кто-то и не обратит внимание на ситуацию, однако, это будут не те, кто своими силами пытается облагородить то место, где проживают. Так, женщина рассказала, что созданное собственными руками и за свой счет в одночасье было уничтожено.
В комментариях приморцы с сочувствием отнеслись к прочитанному. Пояснив, что некогда сталкивались с похожими ситуациями. Но нашлись и те, кто оправдывает действия специалистов.
«Очень уютное место и атмосфера умиротворения в этом дворике. Наверное, потому что сделано и посажено с любовью. Иногда присаживаюсь там на лавочку, когда прохожу мимо, хочется задержаться, посмотреть как рябина краснеет осенью или летом вьется фасоль, развевается белье на веревочках и золотятся купола храма. Сочувствую автору Сообщения. Больно».
«Люди работают и наверное не просто так поставили опору именно в этом месте. Соглассовали, договорились, показали где поставить... вы себя слышите? Да хотя чему удивляться? Везде так. Вон, на Космонавтов *** клумбу над теплотрассой, потом сопли на кулак мотали, когда ее при ремонте раскопали. Или в ГРЭСе людям двор асфальтируют, а бабки кровину людям из-за клумб сворачивают».
«Балоны убрать с города сказали ещё года 3 назад. Посмотрите в нэте как благоустраивать придомовые клумбы ! Точно не балонами в центре города».
«Столько места во дворе, куда можно было их воткнуть без проблем. Хотя бы сообщили, когда будут проводиться работы, чтобы подготовиться. Можно ж было по уму делать всё это. Маме бы своей на огород так втыкали эти столбы».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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