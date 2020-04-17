«Да мне по барабану»: Жители частного сектора возмутились увиденным на улице
В Артеме граждане обратили внимание на ситуацию, с которой столкнулись жители частного сектора, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в приморском паблике опубликован пост, в котором горожане рассказали, хорошее дело обернулось печалью. Доставка столбов, где вскоре появятся провода, которые подадут электричество в дома, вызвалf вопросы. Почему, для того чтобы сделать что-то хорошее, другое нужно испортить. В частном секторе при транспортировке столбов испортили покрытие дороги. Жители уточняют, дорогу отсыпают за свой счет, что, вероятно, неинтересно специалистам, которые занимаются доставкой столбов для ЛЭП.
пишет автор поста в паблике artemportal.ru.
Приморцы в комментариях по-разному отнеслись к ситуации. Одни говорят, радуйтесь, электричество будет. А дорога, это дорога, как на многих участках в крае. Другие, наоборот, обратили внимание, что существуют другие способы доставки такого габаритного груза, но, наверное, он неизвестен именно этим специалистам.
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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