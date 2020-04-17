«Да мне по барабану»: Жители частного сектора возмутились увиденным на улице

В Артеме граждане обратили внимание на ситуацию, с которой столкнулись жители частного сектора, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в приморском паблике опубликован пост, в котором горожане рассказали, хорошее дело обернулось печалью. Доставка столбов, где вскоре появятся провода, которые подадут электричество в дома, вызвалf вопросы. Почему, для того чтобы сделать что-то хорошее, другое нужно испортить. В частном секторе при транспортировке столбов испортили покрытие дороги. Жители уточняют, дорогу отсыпают за свой счет, что, вероятно, неинтересно специалистам, которые занимаются доставкой столбов для ЛЭП.

Доброго дня, я понимаю делается хорошее дело, меняют по улицам электро столбы. А как быть с дорогой, эти столбы берут и тащят волокон по дороге, где она её просто убиваться, её и так нет, я её отсыпаю перед домом за свои деньги, как быть???? Подошёл к бригадиру и объяснил, а он ответил, да мне по барабану, я делаю свою работу и дорога не безразлична...Что делать??? Страдают ул.Читинская, Хабаровская,

пишет автор поста в паблике artemportal.ru.

Приморцы в комментариях по-разному отнеслись к ситуации. Одни говорят, радуйтесь, электричество будет. А дорога, это дорога, как на многих участках в крае. Другие, наоборот, обратили внимание, что существуют другие способы доставки такого габаритного груза, но, наверное, он неизвестен именно этим специалистам.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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