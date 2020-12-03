Житель частного сектора придумал способ борьбы на дороге с непрошеными автовладельцами

В Артеме один из автовладельцев рассказал о ситуации, с которой приходится сталкиваться многим, кто пользуется проездом по улице Читинской в частном секторе, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина рассказал, что владелец одного из домов на дороге сооружает препятствие, напоминающее «лежачего полицейского».

Житель улицы Читинской в Артёме раз за разом строит валы на муниципальной дороге, напротив своего дома. Типа здесь «лежачий полицейский». Да там и так особо не разогнаться, вдобавок эти препятствия, усложняющие жизнь другим людям. Он вообще прав или в Артёме есть органы, которые объяснят этому «хозяину улицы», что грозит за самоуправство? -

задается вопросом автор поста в паблике artem.news.plus.

Оказалось, судя по комментариям, проблема такой «борьбы» жителей частного сектора и владельцев машин существует. Многие обратили внимание, что «заезжие гости» не понимают, с чем приходится сталкиваться владельцам домов, когда пыль столбом остается после «гонщиков».

«У нас тоже так сосед делал, зимой так вообще сугроб снега накидал что не проехать. Живёт он в начале улицы, а там еже целая улица, благо хоть второй заезд был».

«Правельно сделали носятся без тормозов пыль столбом».

«Потому что по частному сектору если ровная грунтовка то те кто в машине летают а не едут. Они не видят и не понимают,чт после такого проезда пылища столбом не продохнуть».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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